تعيين مديري عموم في جهاز أبوظبي للمحاسبة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين محمد سعيد القبيسي مديراً عاماً لقطاع النزاهة ومكافحة الفساد في جهاز أبوظبي للمحاسبة.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، مرسوماً أميرياً بتعيين وائل عبدالقادر محمود، مديراً عاماً لقطاع الرقابة والتدقيق في جهاز أبوظبي للمحاسبة.