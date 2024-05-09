إطلاق تطبيق «كابي» لسائقي مركبات الأجرة في عجمان

أطلقت «هيئة النقل-عجمان» تطبيق «كابي» لسائقي الأجرة في مرحلته التجريبية الذي من شأنه أن يسهم في تطوير وتحسين أداء السائقين العاملين في شركات الامتياز الخاصة بنقل الركاب في الإمارة.

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة في الهيئة، رشا خلف الشامسي أن «تطبيق كابي» يُعدُّ بمثابة البوابة الأساسية لسائقي مركبات الأجرة في عجمان، ويقدم لهم ميزات متطورة، تسهم في تحسين أدائهم، وتتضمن تتبع إيرادات الرحلات والذمم المدينة ومقاييس الأداء، وتوفير الوصول إلى المعلومات الأساسية للسائقين. وأكدت أن التطبيق متوافق مع جميع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، إضافة إلى أنه يحقق الربط مع الأنظمة الأخرى، لنقل البيانات بشكل رقمي.