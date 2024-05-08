هل يجوز استبدال الحبس بغرامة بالقضايا المالية؟

سؤال

ورد سؤال من قارئ : تعثرت في سداد أقساط قرض حصلت عليه من أحد البنوك، بسبب فقدان عملي خلال جائحة " كورونا"، فتقدم البنك الذي أتعامل معه، بشكوى ضدي، ، وليس لدي قدرة مالية لسداده ، ولم أجد عملا بعد ذلك يتناسب مع حجم الدين المترتب.. وقد ترتب على الشكوى إجراءات قضائية وملف تنفيذ والتعميم، فهل يمكن استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية في مثل هذه الحالة؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

التعميم على ذمة ملف تنفيذ مبالغ مالية لصالح البنك يكون بمنع السفر أو الضبط والاحضار ، كما يمكن صدور قرار من قاضي التنفيذ ، بالحبس ، وهذا كله لا يتم رفعه إلا عن طريق التسوية مع البنك أو تقسيط المبلغ ولا يستبدل الحبس في هذه الحالة بالغرامة ، والأولى بدل سداد مبلغ كغرامة يتم سداده من المبلغ المنفذ به.

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