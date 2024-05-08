قرار بتنظيم مزارع الإنتاج النباتي لصغار المزارعين بأبوظبي      

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بتنظيم مزارع الإنتاج النباتي لصغار المزارعين في إمارة أبوظبي، استكمالاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لعام 2020 بشأن نظام المتطلبات الزراعية لمزارع إمارة أبوظبي، لافتة إلى أن القرار الجديد يهدف إلى تنظيم ممارسة الإنتاج في المزارع النباتية لصغار المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحسين دخل ملاك المزارع، ودعم المنتج المحلي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الإمارة.

وذكرت الهيئة أن القرار يحدّد قواعد واضحة لممارسة الإنتاج النباتي في المَزارع، حيث يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية، ويزيد تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في السوق، ما يؤدي إلى رفع نسبة العائد على الزراعة، كما يحدد القرار ضوابط لحصاد المنتجات النباتية لمزارع صغار المزارعين، منها المحافظة على النظافة العامة في المزرعة والمرافق التابعة لها، والحصول على الموافقات الرسمية قبل إنشاء بيوت للتعبئة، واستخدام مواد مسموح بها في الغذاء عند معالجة المنتجات النباتية.