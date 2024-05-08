«الفجيرة للبيئة» تسلم «الوشق» لحديقة حيوانات

أعلنت هيئة الفجيرة للبيئة أنها حددت موقع المكان الذي تم فيه تصوير مقطع فيديو متداول لقط «الوشق»، وتمكنت من العثور عليه بعد التعرف إلى مالكه، وتم التواصل مع إحدى حدائق الحيوان في الدولة والتي رحبت برعايته.

وقالت الهيئة: «إنه فور ورود المقطع المتداول تحركت الفرق المختصة التابعة لها للتعامل سريعاً مع الموقف، وقد تم تحديد الموقع الذي تم التقاط المقطع به، والتأكد من وجود الحيوان من عدمه في محيط المنطقة، بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات المختصة، حيث تبين أن الحيوان ليس بسائب، وتعود ملكيته لشخص هاوي تربية الحيوانات، وهو قط بري (الوشق) من فئة القطط البرية المتوسطة الحجم، وقد تمت السيطرة عليه في المنطقة التي شوهد فيها، وهي إحدى المناطق الجبلية في إمارة الفجيرة».

وأوضحت أن الفرق المختصة من هيئة الفجيرة للبيئة تعاملت مع مالك الحيوان الذي أظهر تعاونه مع فريق هيئة الفجيرة للبيئة المختص، وسلم الحيوان، مُقِرَّاً بجهله بنوع الحيوان ومدى أهميته، حيث اعتبره أحد أنواع القطط الأليفة التي يسمح باقتنائها وتربيتها.

وأفادت بأن هيئة الفجيرة للبيئة تواصلت مع إحدى حدائق الحيوانات في الدولة، التي أبدت تعاونها الكامل في استقبال الحيوان والتعامل معه بشكل آمن، وتوفير البيئة المناسبة له، والاعتناء به.

وأفادت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة المعلا، بأن هيئة الفجيرة للبيئة لديها فرق متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات من بلاغات الحيوانات التي تُؤخذ على محمل الجد حفاظاً على أمن وسلامة البيئة والإنسان والحيوان، وذلك بما يدعم الحفاظ على التوازن البيئي في إمارة الفجيرة.

وأضافت هناك قوانين محلية واتحادية تحظر اقتناء أنواع معينة من الحيوانات أو الاتجار فيها وفق قائمة مصنفة ضمن الفئة الحمراء لاتفاقية السايتس، حيث يعد الوشق ضمن القائمة، واستناداً إلى ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة تجاه مالك الحيوان، مع العلم أن الغرامة المترتبة على امتلاك أو حيازة حيوانات خطرة تراوح بين 500 و10 آلاف درهم.

يعد القط البري (الوشق) من أنواع القطط البرية النادرة في الدولة، التي تتخذ من سلسلة جبال الحجر مأوى لها، ويعتبر من القطط المفترسة التي يمكنها أن تقفز مسافة 10 أقدام تقريباً في الهواء لصيد فريستها، كما تلعب دوراً مهماً في النظم البيئية الخاصة بها، حيث يعد وجودها مؤشراً إيجابياً للصحة البيئية العامة لإمارة الفجيرة.

وتعمل هيئة الفجيرة للبيئة دائماً على توعية الجمهور ومرتادي المناطق البرية، بعدم التعرض للكائنات البرية، وعدم المساس بمكونات التنوع البيولوجي الفريد في بيئتنا الخضراء، للحفاظ على توازن وصحة بيئتنا، والاستمتاع بجمالياتها الطبيعية الغنية.

وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة الجمهور بملاك الحيوانات الخطرة بضرورة تسجيلها لدى الهيئة في أقرب وقت ممكن، والإبلاغ عن الحيوانات البرية والبحرية، أو أي شكاوى بيئية عن طريق الرقم المجاني 800368.