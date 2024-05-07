كيف يمكن إثبات جريمة السب عبر الهاتف ؟

ورد سؤال من قارئ : كيف يمكنني اثبات شتم وقذف، تعرضت لهما من قبل شخص عبر مكالمة هاتفية قانونيا ؟ حيث أنه وحسب معلوماتي لا يجوز تسجيل مكالمة دون علم الشخص بها ؟.

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

وفق ما استقرت عليه أحكام القضاء لا يجوز الإثبات بموجب تسجيل المكالمات الهاتفية إلا إذا كانت هي الدليل الوحيد على الجريمة وهو أمر يرجع لسلطة تقدير المحكمة في كل حالة على حده حسب ظروف ارتكابها وملابساتها وكيفية التسجيل.



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