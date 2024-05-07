«الإمارات للعمل المناخي» يناقش استعداد الدولة للمشاركة في «COP29»

استعرض مجلس الإمارات للعمل المناخي الجهود الوطنية في تعزيز الطموح المناخي ضمن استعداد الدولة للمشاركة في مؤتمر الأطراف (COP29)، المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان، نهاية العام الجاري.

وناقش المجلس سبل تعزيز العمل المناخي للدولة محلياً وعالمياً، بجانب مستجدات تنفيذ المبادرات والخطط الوطنية الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودفع جهود رفع الوعي البيئي في المجتمع، بهدف تطوير أجيال قادمة مسؤولة مناخياً، وخلق اقتصاد مستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي الثاني لعام 2024، برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك.

وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، إن «التغير المناخي واقع له تأثيرات كبيرة علينا وعلى جميع دول العالم، وبالتأكيد نحن مدركون لحجم تلك التأثيرات على العديد من القطاعات الحيوية، ما يدفعنا إلى مضاعفة العمل من أجل تسريع إيجاد وتطبيق حلول مواجهة التغير المناخي، والتكيف معها خلال السنوات المقبلة، في إطار عملنا على الوصول إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050».

وأضافت «قيادتنا الرشيدة تضع علينا مسؤولية كبيرة خلال الفترتين الحالية والمقبلة من أجل خلق نموذج إماراتي متفرد، يسعى إلى مواجهة التغير المناخي، مع تحقيق أفضل معدلات للتنمية في الوقت نفسه، وبالطبع سيتطلب الأمر المزيد من التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص، وكل أفراد المجتمع، وقد عكس مؤتمر الأطراف (COP28) مكانة الإمارات في العمل المناخي العالمي، وعلينا أن نعمل على تعزيز تلك المكانة خلال مشاركتنا في مؤتمر الأطراف (COP29)، المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان، مع المضي قدماً في مشروعاتنا ومبادراتنا المحلية والعالمية».

واستعرض اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المبادرات الوطنية المناخية، التي تشمل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث أكد الاجتماع أن الاستراتيجية تستهدف العمل المشترك بين مختلف القطاعات المستهدفة، ما يلزم تعزيز منظومة التنسيق وتوافق الأهداف والآليات والخطط القطاعية من أجل الوصول إلى الهدف المشترك بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

كما تضمنت المناقشات مستجدات إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات المناخ للإسهام في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات، إضافة إلى مناقشة مستجدات تطوير «منصة تداول أرصدة الكربون» الرامية إلى تعزيز سبل التمويل المستدام والمبتكر للمشروعات الخضراء.