"بيئة الفجيرة "تخصص فريقاً للتحقق من وجود حيوان "الوشق" والتحري عن ملكية صاحبه.. فيديو

أهابت هيئة الفجيرة للبيئة سكان الامارة والمناطق التابعة لها ورواد المناطق البرية بعدم التعرض لحيوان الوشق الذي تم التقاط له مقاطع فيديو وهو سائب في أحد المناطق بالإمارة، مؤكدة بأن فريق مختص تابع لها يقوم بالتحقق حالياً من وجود الحيوان في المنطقة والتحري عن ملكيته.

وشددت بأنه في حال اثبات ملكيته لأحد السكان سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الهيئة والجهات المختصة مهيبة رواد المناطق البرية والسكنية في الامارة بعدم التعرض للحيوان والابتعاد عنه بمسافة آمنة حرصاً على سلامتهم.

"بيئة الفجيرة "تخصص فريقاً للتحقق من وجود حيوان "الوشق" والتحري عن ملكية صاحبه

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وأكدت أن الوشق من فصيلة القطط المتوسطة الحجم والتي تتميز بمهارتها في الصيد حيث يمكنها القفز نحو مسافة تصل الى 10 أقدام في الهواء لصيد فريستها، ويلعب هذا النوع من القطط دوراً هاماً في النظم البيئية والذي يعبر عن مؤشرات الصحة البيئية والتنوع البيولوجي الفريد في بيئة إمارة الفجيرة.

وأشارت أنها تخصص خطاً ساخناً للإبلاغ عن حيوانات برية أو شكاوى بيئية يرجى التواصل عبر الرقم المجاني لهيئة الفجيرة للبيئة 800368 .