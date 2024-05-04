حمدان بن محمد ينعى الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن آل سعود

نعى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأمير والشاعر السعودي بدر بن عبدالمحسن آل سعود

وقال سموه في حسابه عبر منصة "إكس": غاب البدر الذي أضاء بكلماته فضاء الشعر والمحبة والإحساس.. والذي صنع على مدى سنواتٍ طويلة ذكرياتنا وصاغ أدقّ مشاعرنا.. رحم الله الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود.. وخالص العزاء والمواساة لآل سعود الكرام ولعشّاق الكلمة في كلّ مكان.. فقدنا اليوم بدراً لا يعوّض نوره.

وأضاف سموه في تغريدة على منصة «إكس» «ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضي الحروف».