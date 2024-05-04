عودة خدمات النقل البحري و«الحافلات بين المدن» لوضعها الاعتيادي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عودة خدمات النقل البحري إلى وضعها الاعتيادي، بعد أن تم تعليقها مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، كما أعلنت أيضاً عودة خدمة الحافلات عبر المدن إلى وضعها الاعتيادي.

وقررت الهيئة، أول من أمس، تعليق خدمة الحافلات عبر المدن بشكل مؤقت، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، كما أكدت تعليق مسارات «فيري دبي» مؤقتاً.

وفيما يخص «مترو دبي»، أكدت الهيئة، أنه يتم حالياً العمل على إعادة خدمة المترو إلى وضعها الطبيعي الكامل على الخط الأحمر، مشيرة إلى أنه نظراً لمواصلة الجهود لإزالة التأثيرات الواقعة على بعض محطات المترو بسبب الظروف الراهنة، فإن هناك تغييرات في زمن التقاطر لمترو الخط الأحمر، ما قد يستدعي حدوث تأخير متوقع. وأوضحت الهيئة أن «مترو دبي» يعمل من محطة «سنتربوينت» إلى محطة «إكسبو 2020» ومحطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، دون التوقف في محطات «أون باسيف»، و«إكويتي»، و«المشرق»، و«الطاقة»، لافتة إلى أنه سيتم تبديل القطار عند الوصول إلى محطتي الخليج التجاري وجبل علي، حيث وفّرت الهيئة حافلات بديلة للانتقال إلى المحطات المغلقة.