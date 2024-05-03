شيخ الأزهر ينعى طحنون بن محمد آل نهيان

نعى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه الكرام، وإلى عموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ.