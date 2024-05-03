إجراءات للقيادة الآمنة في الأجواء الماطرة والضباب

وجّهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، باتباع مجموعة من الإجراءات، لضمان السلامة والقيادة الآمنة في الأجواء الماطرة والمغبرة والضبابية، تتمثل في: التأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية، والحرص على فحص سائل تنظيف الزجاج في الخزان المخصص له بالمركبة، لضمان قيادة آمنة، والحرص على زيادة مسافة الأمان بين المركبات، والتأكد من نظافة نوافذ المركبة والمرآة، واستخدام المساحات والإضاءة الخارجية لوضوح الرؤية، ومراقبة السرعة باستمرار، والقيادة بحذر، وعدم تخطي السرعة المحددة، لضمان السلامة، والالتزام بالإشارات المرورية في كل الأوقات، وعدم الانطلاق بسرعة عند رؤية الضوء الأخضر، للمحافظة على ثبات المركبة، والانتباه لعلامات الطوارئ أو الإشارات التحذيرية قبل دخول الأنفاق أو الاقتراب من مناطق المياه العالية.

بالإضافة إلى ضرورة إشعال الأضواء الأمامية، وإعطاء المركبات الأخرى مساحات أكبر، لتجنب الحوادث، فضلاً عن استخدام مصابيح الضباب والمصابيح العادية للمركبة، وعدم استخدام إشارات الضوء الرباعية إلا في الحالات الطارئة، وضرورة التحلي بالصبر والتخطيط لوقت سفر إضافي، لأن الظروف الممطرة قد تؤدي إلى تأخيرات في المرور وتقليل سرعات القيادة، والابتعاد عن مناطق تجمع مياه الأمطار، وقيادة المركبة بتمهل في الشوارع المبللة.

فضلاً عن عدم إيقاف المركبات على الطريق أو بالقرب من خط السير، لتفادي حادث متتالٍ مع المركبات القادمة من الخلف، والتزام الحذر عند التقاطعات، حيث يمكن أن تختلط الزيوت بالماء، ما يخلق أسطحاً زلقة بشكل استثنائي، والبقاء في المسار نفسه، حيث تصعب رؤية علامات المسارات إذا كان النفق مغموراً بالماء أو ضعيف الإضاءة، وتخفيض سرعة المركبة أثناء التنقل بين المسارات، والتوقف في مكان آمن وبعيد عن الطريق، مع إشارة التنبيه لتحذير المركبات الأخرى.