طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 25 إلى 40 كم/س تصل إلى 75 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 22:32 والجزر الأول عند الساعة 15:22 والجزر الثاني عند الساعة 03:29 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 18:00 والمد الثاني عند الساعة 06:18 والجزر الأول عند الساعة 10:56 والجزر الثاني عند الساعة 00:32.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 22 85 40

دبي 32 23 85 35

الشارقة 31 22 80 30

عجمان 31 23 85 35

أم القيوين 32 24 80 30

رأس الخيمة 33 23 85 40

الفجيرة 32 24 80 45

العـين 31 21 85 35

ليوا 34 21 80 30

الرويس 31 22 85 35

السلع 32 21 85 40

دلـمـا 32 24 85 45

طنب الكبرى/الصغرى33 25 85 35

أبوموسى 33 24 80 30.