منصور بن زايد: طحنون بن محمد رحل بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل المخلص

نعى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: "رحم الله فقيدنا الكبير الشيخ طحنون بن محمد..رحل بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل المخلص، كرسها لخدمة وطنه وشعبه.. شهد مراحل تأسيس الدولة ونهضتها وأسهم في بنائها ..خالص التعازي والمواساة إلى رئيس الدولة وشعب الإمارات..نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء ويتغمده بواسع مغفرته ورضوانه".