«الحالة الجوية» تدخل ذروتها اليوم.. والأمطار مستمرة حتى السبت

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية التي تسود الدولة منذ بداية الأسبوع، تدخل ذروتها اليوم الخميس، وتستمر حتى بعد غد السبت، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، وتقدّم تشكّلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، مع برق ورعد أحياناً، واحتمال سقوط بعض البرد.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» بأن الحالة الجوية الحالية التي تُعدّ أقل من سابقتها «الاستثنائية» من حيث الشدة وكمية الأمطار، تشمل أغلب مناطق الدولة مع برق ورعد أحياناً، واحتمال سقوط البَرد، متوقّعاً أن تقل كميات السحب غداً وبعد غد، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وأوضح المركز أن الدولة ستشهد اليوم طقساً غير مستقر، وتتخلّله سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مشيراً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية وتتحوّل إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية السرعة مع بعض السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً مع سحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج، ويصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً مع سحب في بحر عُمان. وأشار إلى أن الطقس غداً يصبح صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار، لافتاً إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وذكر أن الطقس يصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

وأفاد بأن طقس السبت المقبل سيبقى صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الجنوبية، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الجنوبية، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار.

• «الأرصاد» يحذّر من رياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

تأمين المنازل

أكد المركز الوطني للأرصاد أهمية قيام الأفراد بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية عند هطول الأمطار الغزيرة، وذلك لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور صاعقة من خلال شبكة المنزل، مع تجنّب لمس المعادن والأجهزة الكهربائية والهواتف.

وأشار المركز إلى ضرورة عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل وقت الأمطار الغزيرة، وتجنّب الاستحمام قدر الإمكان لأن التوصيلات الصحية في دورة المياه يمكن أن تُوصِل الشحنات الكهربائية في حال حدوث صواعق.

متابعة التحذيرات

دعا المركز الوطني للأرصاد الأفراد إلى ضرورة مراقبة التغيّرات الجوية، والاستماع لنشرات الأحوال الجوية ووسائل الإعلام الرسمية، لمتابعة أي تحذيرات أو تنبيهات بشأن مستجدات الأحوال الجوية، مؤكداً أهمية قيام الأفراد بعدد من الإجراءات الاستباقية قبل هطول أي أمطار غزيرة، منها إجراء الصيانة الدورية واللازمة للتمديدات الكهربائية، والتأكد من تثبيتها بإحكام، وكذلك تفقّد قنوات تصريف المياه مع إجراء الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزية حقيبتي الإسعاف والطوارئ، إضافة إلى توفير وسائل الإنارة الاحتياطية، مثل مصباح يدوي، وفانوس، وشمعة إنارة، لاستخدامها عند الحاجة، وكذلك تأمين الأشياء الخارجية، ووضع الأغراض الثمينة في الحاويات المضادة للمياه.