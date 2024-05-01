ديوان حاكم رأس الخيمة ينعي طحنون بن محمد

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وفيما يلي نص البيان ..

"بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ".. صدق الله العظيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم".

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وعموم آل نهيان الكرام، بخالص التعازي وصادق المواساة، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم."

"إنا لله وإنا إليه راجعون".