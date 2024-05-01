أرقام الطوارئ للجهات المعنية في دبي
أكدت الجهات المعنية في دبي استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع، وفي هذا الإطار نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أرقام الطوارئ لهذه الجهات كالتالي:
شرطة دبي للحالات الطارئة
999
شرطة دبي للحالات غير الطارئة
901
الدفاع المدني
997
إسعاف دبي
998
هيئة كهرباء ومياه دبي
991
دبي الصحية
80060
بلدية دبي
800900
هيئة الطرق والمواصلات
8009090
الجهات المعنية في #دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 1, 2024
أرقام الطوارئ:
شرطة دبي للحالات الطارئة
999
شرطة دبي للحالات غير الطارئة
901
الدفاع المدني
997
إسعاف دبي
998
هيئة كهرباء ومياه دبي
991
دبي الصحية
80060
بلدية دبي
800900
هيئة… pic.twitter.com/61zBKylUtJ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news