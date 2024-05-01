مدارس خاصة في أبوظبي تتيح الدراسة عن بعد غداً

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة بإمكانية تطبيق التعلم عبر الإنترنت غدًا "الخميس" بسبب الظروف الجوية غير المستقرة، مشيرة إلى أنه واعتمادًا على كيفية تطور توقعات الطقس خلال الساعات المقبلتين، قد تقوم دائرة التعليم والمعرفة بتحويل المدارس إلى التعلم عبر الإنترنت غدًا.

وأشارت المدارس إلى أنها ستقوم باستقبال الطلبة الراغبين في الدراسة داخل الصفوف الدراسية ما لم يصدر أي قرار بتحويل كافة المدارس للتعليم عن بعد، ودعت الطلبة وذويهم إلى الاستعداد لأي من الاحتمالين.