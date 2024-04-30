تفعيل نظام التعليم عن بعد لجميع المدارس الخاصة في إمارة دبي يومي الخميس والجمعة المقبلين

في إطار آليات الاستجابة السريعة للتعامل مع آثار الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة في دبي، عقدت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي اجتماعا اليوم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي وذلك في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض خطط العمل الطارئة التي وضعتها الجهات المعنية في دبي لمواجهة الآثار المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، وذلك وفق أعلى ممارسات سرعة الاستجابة وأفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الحالات المشابهة.

وتقرر خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي، تفعيل نظام التعليم عن بُعد لجميع المدارس الخاصة في الإمارة خلال يوميّ الخميس والجمعة 2 و3 مايو 2024، نظرا للأحوال الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الإمارة خلال تلك الفترة، وذلك حرصاً على ضمان سلامة جميع الطلبة والطالبات والتي تشكل أولوية قصوى في كافة الظروف وأيضاً سلامة جميع العاملين في تلك المدارس.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي جاهزية كافة الجهات المعنية في الإمارة للتعامل مع الحالة الجوية المنتظرة، والاستعداد التام لمواجهة آثار تقلبات الطقس وهطول الأمطار، وذلك بالتنسيق وتضافر جهود كل من: شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ، وبلدية دبي، ومطارات دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وصحة دبي"، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها من الجهات الحكومية، وبالتعاون أيضاً مع القطاع الخاص وعدد من شركات التطوير العقاري، وذلك من أجل ضمان التخفيف من أثار الحالة الجوية المرتقبة وبما يضمن الأمن والسلامة للجميع.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطط الطارئة والاستعدادات الخاصة للتعامل الاستباقي مع الحالة الجوية لكل من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي و"صحة دبي" ودائرة الأراضي والأملاك بدبي والمطورين العقاريين، كما تم أيضا استعراض الخطة الإعلامية من المكتب الإعلامي لحكومة دبي للتعامل إعلامياً مع أثار الحالة الجوية.

كما استعرض الاجتماع أيضا كافة الخطط الاستباقية التي وضعتها الجهات المعنية الأخرى في الإمارة وفق منظومة شاملة للتعامل مع الحالة الجوية، بهدف رفع كفاءة وسرعة استجابة كافة فرق الطوارئ الميدانية لتعزيز جاهزيتها الكاملة لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية، حيث تغطي تلك الفرق كافة مناطق إمارة دبي، لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها بسرعة وكفاءة تعزز من سلامة جميع أفراد المجتمع، وتكفل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وذلك وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة مدعومة ببنية تحتية تعد من الأكثر تقدما وكفاءة واستدامة على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار.

كما استعرض الاجتماع الجهود التي بذلت لمعالجة تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها دبي ودولة الإمارات مؤخراً، حيث استعرض معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، جهود الفرق لمعالجة تبعات الحالة الجوية الاستثنائية، حيث أوضح معاليه أن اللجنة نجحت من خلال خطة متكاملة في التعامل مع تأثيرات هذه الحالة الجوية بسرعة وكفاءة وبالتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، وذلك وفق أعلى ممارسات سرعة الاستجابة وأفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الطوارئ والأزمات.