"الطوارئ والأزمات" تعلن جاهزيتها للحالة الجوية المقبلة

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية المقبلة، وذلك من خلال عقد سلسلة من اجتماعات فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، والذي كان بحضور وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة.

ومن خلال الاجتماعات، أكدت الهيئة على جاهزية جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع المنخفض وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية، مضيفة بأنه سيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم الظروف للحالة الجوية وتبعاتها في المناطق التي قد تتأثر بها الدولة، خصوصا بأن الدولة تمر بمرحلة التعافي من الحالة السابقة.

ومن ناحية أخرى، وحرصا على سلامة جميع فئات المجتمع خلال الحالة الجوية، دعت وزارة الداخلية الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام باشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية والرسمية بالدولة متمنية السلامة للجميع.

وشددت الهيئة والجهات المعنية على الجمهور الكريم بعدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.