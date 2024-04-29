هل يمكن المطالبة بشيك مضى عليه 6 أشهر على استحقاقه ؟

يسأل قارئ :

لدي شيك على شخص داخل الدولة ، وقد انقضى عليه مدة ستة اشهر، ولم اتقدم باي اجراء .. ما هو الاجراء وكيف اتصرف لغرض ضمان الحصول على المبلغ ؟ وهل حقي في الشيك يسقط بالتقادم ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

إذا كانت هناك إفادة من البنك بعدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد أو لغلق الحساب يكون الطريق القانوني هو قيد ملف تنفيذ وطلب اسباغ الشيك بالصيغة التنفيذية ومن ثم اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ من الحجز على أي ممتلكات ومنع المدين من السفر وخلافه، أما إذا كانت الإفادة بعدم مطابقة التوقيع أو غير ذلك من أساليب الاحتيال فيمكنك اتباع الطريق الجزائي بفتح بلاغ كما يمكن اتباع طريق المطالبة المدنية.

أما إذا لم يكن هناك إفادة فإنه يمكن الحصول عليها عن طريق تقديم الشيك للبنك مباشرة أو بموجب رسالة من مركز الشرطة أو بأمر من قاضي الأمور الوقتية واتخاذ الإجراءات على ضوء هذه الإفادة وفقاً لما ذكرناه أعلاه.

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