«طرق دبي» تطلق نظام الشارات للموظفين الميدانيين

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إطلاق نظام الشارات للموظفين الميدانيين، بهدف تعزيز أداء الموظفين الذين يواجهون تحديات معينة، مثل ارتفاع حرارة الطقس صيفاً، مشيرة إلى أن النظام يشمل موظفي الهيئة الميدانيين، الذين يتجاوز عددهم الـ650 موظفاً.

وقالت مديرة إدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، عذاري محمد: «نحرص على إسعاد موظفي الهيئة بمختلف فئاتهم الوظيفية، لأننا نؤمن بأن رأس المال البشري هو المورد الأهم الذي يقف خلف إنجازات الهيئة، كما أننا ندرك أهمية توفير بيئة عمل إيجابية، ترتقي بمستوى رضى موظفينا، وتعزز ولاءهم الوظيفي، وتوفر لهم أدوات فعالة تحفز أداءهم وتميّزهم وإبداعهم».

وأضافت أن «العمل الميداني يعتبر محوراً أساسياً في منظومة أعمال الهيئة، ولهذا أطلقنا (نظام الشارات للموظفين الميدانيين) احتفاء بعملهم».

وأوضحت أن الشارة تمنح للموظف الميداني استناداً إلى معايير معينة، ووفق ضوابط محددة، منها نتيجة تقويم أدائه، وسنوات خدمته، وسجله المهني.

وأكّدت أن النظام يمثل واحدة من مبادرات السعادة الوظيفية، التي تطلقها الهيئة لموظفيها، لاسيما أن الوظائف الميدانية مرتبطة بقطاعات حيوية على مستوى الإمارة، مثل أمن المواصلات والطرق والبنية التحتية، إضافة إلى دورهم الرقابي في ضبط أنشطة المواصلات والترخيص وقطاع النقل التجاري.