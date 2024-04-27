زراعة كبد لـ «ستينية».. بفضل متبرّع عشريني

أجرى الفريق الطبي بمدينة برجيل الطبية «BMC» في أبوظبي، جراحة ناجحة لزراعة الكبد لمريضة ستينية، بفضل متبرّع عشريني متوفى.

وخضعت المريضة لتقييم ما قبل زراعة الكبد، وتم وضعها على قائمة الانتظار لدى المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع لمدة ستة أشهر، على الرغم من استدعائها للزراعة ثلاث مرات سابقاً، إلا أن الكبد المتبرع به لم يكن مناسباً لأسباب سريرية مختلفة.

وقام الأطباء في «BMC» بجراحة زرع الكبد، وأشرف على عملية الزراعة مدير برنامج «برجيل» لزراعة الأعضاء المتعددة في مدينة برجيل الطبية، الدكتور ريهان سيف، برفقة فريق طبي متعدد التخصصات، إضافة إلى الفريق الإداري ومنسق الزراعة والأخصائي الاجتماعي.

وقال سيف إن الجراحة كانت صعبة للغاية، ومعقدة بسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يجعل استئصال الكبد التالف للمريضة أمراً صعباً.

وأضاف أن عملية زراعة الكبد الناجحة في مدينة برجيل الطبية، تؤكد قدرات دولة الإمارات في توفير الرعاية الصحية المتقدمة لجميع المحتاجين لها، لافتاً إلى أن فريق زراعة الأعضاء في المدينة الطبية يتمتع بخبرة واسعة، فيما تم توسيع نطاق خدمات برنامج زراعة الأعضاء في برجيل الطبية ليشمل زراعة الكبد لدى البالغين والأطفال، من متبرعين متوفين أو أحياء.