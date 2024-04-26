حمدان بن محمد يلتقي مجموعة من الأطفال المواطنين شاركوا في تنظيف فرجان دبي عقب الحالة الجوية الاستثنائية

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات في دبي، مجموعة من الأطفال المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في أعمال التنظيف في عدد من فرجان دبي، في بادرة منهم تعكس سعيهم للمشاركة إلى جانب الكبار في إزالة الآثار التي خلفتها الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة مؤخراً.

وحرص سموه على الحديث إلى الأطفال مستمعاً منهم لرواياتهم حول ما دفعهم للمشاركة في هذا الجهد المجتمعي رغم صغر سنهم، حيث شاهد سموه صوراً توثق مشاركتهم إلى جانب ذويهم وأسرهم في إعادة حالة الطرقات إلى طبيعتها في عدد من فرجان دبي، مؤكداً سموه أن هذه المشاركة تحمل في طياتها العديد من الرسائل المهمة حول أهمية تنشئة الطفل على حب الوطن، وتحفيزه على ترجمة هذه القيم إلى أعمال تعود بالنفع على أسرته ومجتمعه.

وهنّأ سمو ولي عهد دبي الأطفال على وعيهم المبكر بمسؤوليتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم، كما أعرب سموه عن تقديره لأسرهم وذويهم لتشجيعهم على القيام بهذا العمل الذي يغرس فيهم منذ نعومة أظافرهم قيم التكاتف والتعاون والمبادرة لخدمة المجتمع والمساهمة بصورة إيجابية في حل المشكلات والحرص على أن تبقى دبي دائماً المدينة الجميلة التي يكتمل رونقها بحب وعطاء أبنائها.

حضر اللقاء علياء الشملان، المؤسسة والمديرة العامة لمؤسسة "فرجان دبي".