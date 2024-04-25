غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والثاني عند الساعة 02:08 والجزر الأول عند الساعة 08:46 والثاني عند الساعة 19:48.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا أيضا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والثاني عند الساعة 22:36 والجزر الأول عند الساعة 17:13 والثاني عند الساعة 05:17.