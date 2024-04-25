"الأرصاد": توقّعات بهطول أمطار وتشكل الضباب حتى الأحد المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار وتشكل الضباب على مناطق متفرقة في الدولة، حتى يوم الأحد المقبل، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف المركز في نشرته اليومية أن الطقس اليوم الخميس، صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.