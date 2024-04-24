الإمارات وعُمان تتبادلان شراكات استثمارية بـ 129 مليار درهم

نُظّم أمس، على هامش زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة إلى الدولة، ملتقى الأعمال الإماراتي العُماني، الذي تم الإعلان خلاله عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم في مجالات عدة.

وشهد الملتقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا البلدين الشقيقين. وتضمنت الاتفاقيات مشروعات الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء، والاتصال بالسكك الحديدية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاتفاقيات الموقّعة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان. وشملت الاتفاقيات مشروعاً ضخماً للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم، يتضمن مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى اتفاق مصانع المعادن الخضراء، الذي وقّعته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، وشركة حديد الإمارات أركان (ESA)، وشركة «OQ» للطاقة البديلة، والشركة العمانية لنقل الكهرباء.

كما تضمنت اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين «القابضة» (ADQ) وجهاز الاستثمار العُماني بقيمة 660 مليون درهم، واتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم، واتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة، تشمل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة والنقل، بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.