مدير عام خيرية زايد : "التجرد" و"الاستدامة" و"المؤسسية" أبرز سمات النموذج الإماراتي في العطاء الإنساني

أكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن 4 سمات أساسية جعلت من العمل الإنساني في دولة الإمارات نموذجاً رائداً يحتذى عالمياً، مشيراً إلى أن الدولة خلال 5 عقود فقط، أصبحت من أهم العواصم الإنسانية في العالم، التي تتجه إليها الأنظار للمساهمة في الحد من تداعيات الأزمات والكوارث وتلبية الاحتياجات الخيرية والإنسانية للشعوب غير القادرة.

وقال الفلاحي خلال جلسة حوارية بعنوان "تاريخ دولة الإمارات في العطاء الانساني" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، إن السمات الأساسية للعمل الإنساني في الإمارات تتلخص في "التجرد" و"الاستدامة" و"المؤسسية" و"تكامل الأطر التشريعية" موضحا أن المساعدات الإنسانية لا ترتبط بالبقعة الجغرافية، أو العرق أو اللون أو الطائفة أو الديانة بل تراعي احتياجات الشعوب، كما أن العمل الإنساني لا يرتبط بفترات الرفاه أو الموسمية بل تتجلى إنسانية الإمارات في جميع الأوقات وفي شتى الظروف،إضافة إلى العمل ضمن إطار مؤسسي وتشريعي يمنح العمل الخيري والإنساني الاستمرارية والدقة في اختيار المشروعات المفيدة للإنسانية.

وأوضح مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تقف وراء هذه المكانة العالمية والسمعة الطبية التي اكتسبتها الدولة في مجالات العمل الإنساني والتي دأبت على إطلاق المبادرات التي تستهدف مد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض، حتى باتت الإمارات معلم العطاء وناشر الأمل ومحدث التغيير الإيجابي في حياة الكثير من المجتمعات.

ونوه الفلاحي إلى أن البداية كانت مع الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي يعد رمزاً للعمل الإنساني لما قدمه من مبادرات لخدمة الإنسانية جمعاء، عززت من مكانة الإمارات نموذجا عالميا يحتذى في مجال العمل الإنساني والتنموي، موضحاً أنه مع مرور الوقت، أصبح العمل الإنساني في الدولة أسلوب حياة، ويمثل قيمة إنسانية نبيلة وسلوكا حضاريا تؤمن به القيادة والشعب وتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل.

ولفت الفلاحي إلى أن المساعدات الإنسانية التي تتدفق بشكل دوري وربما بشكل يومي من دولة الإمارات إلى مختلف دول العالم ما هي إلا انعكاس قوي لالتزام الدولة بمبادئ العطاء الإنساني، تلك المبادئ التي أرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان رمزاً عالمياً للعمل الإنساني.

وقال :" نجحت "مؤسسة زايد الإنسانية" منذ انطلاقتها عام 1992 في تقديم مساعداتها لأكثر من 188 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تخطت الـ ملياري درهم والتي تركزت في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والتعليم والإغاثة والمساعدات المتنوعة.. وخلال مسيرتها التي تجاوزت الـ3 عقود، أسهمت المؤسسة في العديد من البرامج والمشاريع داخل الدولة وخارجها، وكان لها الأثر الأكبر في رفع المعاناة عن الأفراد والأسر المتعففة والمجتمعات، وإنشاء العديد من الصروح العلمية والتعليمية والصحية والاجتماعية في معظم الدول الأقل نمواً والأكثر حاجة".

وأضاف أن المساعدات الإنسانية للمؤسسة نجحت في أن تترك بصمات إنسانية في معظم دول العالم من خلال إنشاء ودعم المدارس والمعاهد التعليمية ومراكز البحث العلمي، وإنشاء ودعم المستشفيات ودور التأهيل الصحي وجمعيات الإسعاف الطبي ودور الأيتام ومراكز رعاية المسنين وذوي الهمم، وإغاثة المناطق المنكوبة.

وأوضح مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أن المؤسسة تستهدف خلال السنوات المقبلة مواصلة دعم المجتمعات تنموياً وإنسانيا وخيرياً وفق الأولويات، وتقديم المساعدات الخارجية جنبا إلى جنب مع المساعدات الإنسانية الإماراتية، وتوسيع نطاق الشراكات مع المنظمات متعددة الأطراف الفعالة وذات الصلة، والبحث عن فرص لإشراك القطاع الخاص عنصرا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع استعداد المؤسسة للتوسع في مجالات متنوعة ومستدامة لخدمة الإنسانية، وتنفيذ مشاريع ومبادرات إنسانية باستخدام مختلف الآليات، إضافة إلى الاستجابة المباشرة والسريعة لحالات الطوارئ فضلاً عن المساهمات مع المنظمات المتخصصة للتخفيف من معاناة الشعوب المنكوبة.