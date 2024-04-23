أحمد بن محمد: رؤية قيادتنا واضحة والتزامنا غير محدود بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن رؤية قيادتنا واضحة والتزامنا غير محدود بدعم نمو مختلف قطاعات الأعمال وترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

جاء ذلك خلال لقاء سموه عدداً من المسؤولين التنفيذيين وقيادات العلامات التجارية العالمية المشاركين في قمة التجزئة في دبي التي تستقبل 800 شخصية من 50 دولة لمناقشة مستقبل هذا القطاع عالمياً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "التقيت عدداً من المسؤولين التنفيذيين وقيادات العلامات التجارية العالمية المشاركين في قمة التجزئة في دبي التي تستقبل 800 شخصية من 50 دولة لمناقشة مستقبل هذا القطاع عالمياً".

وختم سموه بالقول: "رؤية قيادتنا واضحة والتزامنا غير محدود بدعم نمو مختلف قطاعات الأعمال وترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".