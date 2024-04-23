انتخابات جمعية الصحافيين الخميس

تنطلق انتخابات جمعية الصحافيين الإماراتية، الخميس المقبل، لانتخاب مجلس إدارتها الجديد، وسط منافسة 20 مترشحاً من الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العاملين، الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة للترشح وفق النظام الأساسي للجمعية.

ومن المقرر أن يختار أعضاء الجمعية العمومية تسعة مرشحين لتشكيل مجلس الإدارة. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية، محمد الحمادي، أهمية المشاركة الفاعلة للأعضاء العاملين في الانتخابات التي ستجرى بمقر الجمعية في دبي، بمنطقة المحيصنة 2، لاختيار مجلس الإدارة الجديد.

وتضم قائمة المترشحين لانتخابات جمعية الصحافيين: فضيلة عبدالله المعيني، حسن يوسف عمران، محمد سعيد الطنيجي، الدكتور محمد عبدالله العلي، الدكتور سالم سعيد الكتبي، الدكتورة فاطمة الورد الدرمكي، عمر أحمد محمد السعيدي، علي محمد حسن شهدور، علي عمر الهنوري الظاهري، حليمة عبدالله الملا، سعيد سالم الصوافي، خالد عبدالرحمن الغيلاني، ريم محمد البريكي، محمد جنيد العامري، ناصر محمد البلوشي، نبيل أحمد عبدالله حريبي الكثيري، ندى علي يوسف الرئيسي، كلثم عباس المندوس، خديجة عبدالله المرزوقي، عبلة عبدالمجيد لبيب (عبلة النويس).