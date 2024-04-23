الإفراج عن 200 نزيل معسرين بعد سداد مديونياتهم

أفرجت دائرة القضاء في أبوظبي عن 200 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، المعسرين مالياً، بعد سداد المديونيات المتوجبة عليهم، من خلال مساهمة عدد من المتبرعين الذين تكفلوا بدفع المبالغ المترتبة على نزلاء من مواطنين ومقيمين متعثرين في قضايا مالية، وهو ما يعكس عمق التعاضد والتعاون المجتمعي، ودور المساهمات الإنسانية في تعزيز التكافل الاجتماعي.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، اهتمام الدائرة بتعزيز المبادرات المجتمعية التي تعد ضمن سلسلة من المساعدات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، وامتداداً لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء والعمل الإنساني والخيري، والتي تراعي حقوق الإنسان، وتضعها دائماً في مقدمة الأولويات.

وأشاد بالتفاعل الإيجابي والمساهمات القيمة المقدمة عن طريق مجموعة من المتبرعين لسداد مديونيات العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، والتي كان لها الدور الفاعل في إطلاق سراح سجناء معسرين، خلال أيام شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من العودة إلى أسرهم، ومشاركتهم فرحة الاحتفال بعيد الفطر السعيد.

وأشار إلى أن المبادرات الداعمة للسجناء المتعثرين مالياً في ظل التعاون بين مختلف الجهات المعنية وتقديم المساهمات من أفراد المجتمع، تساعد على تخطي الصعوبات التي تواجههم.