حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في محمد بن غانم علي المري

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الاثنين)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن غانم علي المري، شقيق سعيد بن غانم علي المري، ووالد كل من غانم وأحمد محمد بن غانم المري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأنجاله، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان لأهله الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى سموه لمواساتهم في مصابهم الجلل.