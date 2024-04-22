غدا .. فرصة سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقع أن تسود البلاد غدا، أن حركة الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني عند الساعة 01:12 والجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:41، أما في بحر عمان فيكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 21:14 والجزر الأول عند الساعة 15:36 والجزر الثاني عند الساعة 03:47.