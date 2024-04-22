ما هي مسؤولية "التأمين" في تعويض أضرار المركبة نتيجة الأمطار ؟

سؤال

يسأل قارئ حول مدى مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن أضرار ميكانيكية لحقت بمركبته خلال فترة الأمطار وتقلبات الطقس الأخيرة، مع العلم أن المركبة كانت متوقفة في موقف عام ؟

الإجابة :



المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :



تلتزم شركات التأمين بموجب الوثيقة الموحدة ضد الفقد والتلف أو ما يعرف بالتأمين الشامل وليس التأمين ضد الغير بتعويض أضرار المركبات نتيجة الأمطار، لأنها تعتبر من حالات التلف الناتجة عن ظروف الطقس الاعتيادية التي تغطيها تلك الوثيقة، طالما لم يصدر قرار من الدولة باعتبار هذه الأمطار كارثة طبيعية، وتكون التغطية إما بإصلاح المركبات أو التعويضات عن أضرار المركبة المؤمنة.



ويتم تحديد مدى جدوى الاصلاح أو التعويض وقيمته بعد معاينة السيارة من قبل متخصصين بشركات مقدري الخسائر التي تتعاقد معها شركات التأمين وحال الخلاف مع شركات التأمين في هذه الأمور يتم اللجوء للجان فض المنازعات التأمينية لدى المصرف المركزي.

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