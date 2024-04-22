منتجات

قال مستهلكون إن بعض مراكز التسوق الكبرى يقوم بعرض منتجات من الخضراوات العضوية على رفوفه، تحمل ملصقاً مكتوباً عليه عبارة «منتجات عضوية» أو «organic»، دون وجود اسم الشركة المنتجة وتفاصيل أخرى للمنتج، في ظل وجود خضراوات أخرى عضوية تحمل ملصقات توضح تفاصيل المنتج، والشركة المنتجة، وبلد الإنتاج، مشيرين إلى أن الأمر يضع المستهلك في شك بشأن المنتج، هل هو عضوي بالفعل أم لا.

خدمة عملاء

شكا متعاملون طول الانتظار على الهاتف لشركات طيران مختلفة، لاسيما في ظل ضغط الاتصالات الهائل، مطالبين بآلية لتقليل وقت الانتظار على الهاتف لخدمة العملاء.

«سكوتر»

حذّر سائقون في أبوظبي من خطورة ترك الأطفال يقودون الدراجة الكهربائية (سكوتر) بمفردهم، خصوصاً أن بعضهم لا يلتزم بإشارات المشاة، ويقطع الطريق من دون انتباه، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث، داعين إلى تنظيم قيادة «سكوتر».

قمامة

قال مرتادو شواطئ في الدولة، إن هناك بعض الأشخاص يتركون مخلفاتهم من أكياس بلاستيكية وعلب مياه ومشروبات غازية على الشاطئ، دون رميها في حاويات القمامة، مطالبين بفرض غرامات ومخالفات على من يتعمد ترك قمامة بعد الانتهاء من قضاء وقته على الشاطئ.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502630666.

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