الطقس المتوقع على الدولة من الإثنين إلى الجمعة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس فى البلاد من الإثنين إلى الجمعة 22 - 26 أبريل على النحو التالي :
يوم الإثنين:
فرصة سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية.
يوم الثلاثاء:
فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على المناطق الشرقية.
يوم الأربعاء :
غائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية الشرقية ظهراً مع انخفاض في درجات الحرارة.
يوم الخميس:
غائم جزئيا إلى غائم أحياناً بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية والشرقية.
يوم الجمعة:
فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار على الجبال بعد الظهر.
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