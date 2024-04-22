الطقس المتوقع على الدولة من الإثنين إلى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس فى البلاد من الإثنين إلى الجمعة 22 - 26 أبريل على النحو التالي :

يوم الإثنين:

فرصة سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية.

يوم الثلاثاء:

فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على المناطق الشرقية.

يوم الأربعاء :

غائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية الشرقية ظهراً مع انخفاض في درجات الحرارة.

يوم الخميس:

غائم جزئيا إلى غائم أحياناً بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى المناطق الشمالية والشرقية.

يوم الجمعة:

فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار على الجبال بعد الظهر.