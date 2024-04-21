عمار بن حميد يشكر الجهات والأفراد المساهمين في التخفيف من آثار الأمطار

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تضع سلامة المواطنين والمقيمين والزوار على رأس أولوياتها، وقد وضح ذلك خلال الحالة الجوية التي مرّت بها الدولة في الأيام الماضية ومتابعة وتوجيهات سموهما بتسخير كافة الإمكانات لاحتواء تداعياتها.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن نهج قيادتنا الرشيدة المستمد من إرث مؤسس دولتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" يضع حياة وراحة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة كهدف أسمى وشغل شاغل لها.

وأعرب سموه عن تقديره لمستوى الوعي والمسؤولية التي تحلى بها الجميع خلال الظروف المناخية التي شهدتها البلاد، والتي أظهرت حرص ووعي وتماسك المجتمع بكل فئاته وشرائحه ومكوناته .

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن الظروف الطارئة التي مرت بها بلادنا جعلتنا نطمئن تماما إلى أن دولتنا وكعادتها دائما تزيدها التحديات قوة ومنعة وصلابة وترسخ من رصيد إيجابياتها وتتجاوز السلبيات لتبقى الإمارات عنوان الأمان والتقدم والازدهار".

وتقدم سمو ولي عهد عجمان بالشكر لكل الفرق الميدانية من مختلف الجهات التي عملت من أجل راحة الناس في عجمان والمحافظة على الممتلكات والارواح والسلامة العامة.

وقال سموه إن هذه الجهود المخلصة لجميع العاملين كان لها كبير الأثر في التخفيف من آثار الأمطار حيث تعاملت هذه الفرق مع الحالة الجوية التي مرت بها البلاد بجهوزية وكفاءة عاليتين.