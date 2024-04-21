"أراد" تخصص مجمعا سكنياً للمتضررين من المنخفض الجوي في الشارقة

أتاحت شركة أراد للتطوير العقاري بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مجمع "نست" في منطقة "الجادة " ضمن مجتمع متكامل بمكان واحد لإيواء المتضررين من الظروف الجوية التي شهدتها الدولة.

ويأتي إيواء المتضررين وفق خطة عمل ومراحل مدروسة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفق إجراءات وتدابير تتناسب مع فئات المجتمع المختلفة وخاصة الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمدينة الجادة بحضور كل من أحمد الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية وحصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي وخالد العبدولي مدير مركز واحات الرشد مع إدارة المجمع السكني لشركة "أراد"

وأكد الاجتماع دور كل مؤسسة أو شركة قادرة على توفير الدعم وفقاً لمجالاتها وإمكاناتها ما يجعل المسؤولية المجتمعية أكثر إثماراً وتكاملاً وتزيد من فرص الإسراع في مساعدة الجميع.

وأكدت شركة أراد للتطوير العقاري التزامها الراسخ بدعم المجتمع وتعزيز الاستدامة من خلال سلسلة من الإجراءات الفورية لمساعدة الأسر والأفراد المتضررين بالتعاون الوثيق مع الجهات والمؤسسات المحلية لتعزيز شبكة الأمان التي تحمي المجتمع وتدعم تقدمه وازدهاره في مواجهة الأزمات.

ولفتت "أراد" إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تفعيل دور المسؤولية المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة ومساعدة المتضررين من الحالة الجوية كون القطاع الخاص شريك استراتيجي وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ويلعب دوراً حيوياً في دعم جهود القطاع الحكومي من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات لتسريع عملية التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد الأزمات.

وتبرز مبادرة "أراد" في توفير مجمع سكني للمتضررين من الحالة الجوية دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني في مثل هذه الظروف.