أكد سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ورئيس لجنة رعاية المتضررين في دبي من تداعيات منخفض "الهدير" الذي شهدته الدولة مؤخراً، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي برفع كفاءة وسرعة استجابة كافة الجهات المعنية في حكومة دبي وتعزيز جاهزيتها الكاملة في التعامل مع تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية، كان لها أبلغ الأثر في إيجاد الحلول العاجلة اللازمة وفقا لدراسة دقيقة للوضع الميداني لمختلف المناطق المتضررة في الإمارة.

وقال سعادته إنه ضمن توجيهات سمو ولي عهد دبي وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث بدبي، بإنشاء لجنة لدراسة جميع طلبات المتضررين من المواطنين وتحديد كيفية معالجتها، مع إعطاء أولوية لصيانه جميع منازلهم المتضررة وإعادة تأهيلها، فقد تم تخصيص الرقم (0583009000) على تطبيق "واتساب" لاستقبال طلبات الدعم من المواطنين المتضررين.

تخصيص رقم على تطبيق "واتساب" لاستقبال طلبات الدعم من المواطنين المتضررين في دبي من الأحوال الجوية الأخيرة

للتفاصيل: https://t.co/V8jWvG562o

الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Zslqgvzi1q — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 21, 2024

وأضاف سعادة عمر بوشهاب أن لجنة رعاية المتضررين في دبي والمشكلة بعضوية كل من: هيئة تنمية المجتمع في دبي وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ستتركز مهمتها في تلقّي جميع الطلبات من المواطنين المتضررين من الأمطار لمعالجتها، والعمل على تعزيز مقومات السلامة وتوفير المساعدة اللازمة، وفق آلية الاستجابة للبلاغات الطارئة والواردة من المتضررين وتحديد كيفية معالجتها، مع إعطاء أولوية لصيانه جميع منازل المواطنين المتضررة وإعادة تأهيلها، بما يكفل تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى كافة مناطق الإمارة.

وأضاف أن لجنة رعاية المتضررين في دبي ستباشر عملها على الفور من خلال منهجية استثنائية ومنظومة شاملة وتعاون وتنسيق تام بين مختلف الجهات المعنية في دبي للبدء في تنفيذ خطط العمل، وتسخير كافة الإمكانيات الكفيلة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للمواطنين المتضررين.

يُذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد وجّه أيضاً "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" و"مؤسسة التنظيم العقاري" بالتنسيق مع المطورين العقاريين وشركات إدارة المجمعات السكنية في دبي لضمان عودة الحالة الطبيعية لجميع المناطق التابعة لهم في الإمارة خلال الأيام القادمة، والذين أكدوا بدورهم التزامهم بتقديم مجموعة من الخدمات للمتضررين بدون أي رسوم إضافية وتشمل: توفير سكن بديل للمتضررين، وتقديم المواد الغذائية للسكان المتضررين في المجمعات السكنية، وتوفير خدمات التعقيم ومكافحة الحشرات، وتوفير خدمات أمنية للأبنية السكنية، والتنسيق من أجل تسهيل إجراءات عودة السكان لوحداتهم العقارية، وتوفير خدمات التنظيف الداخلية، علاوة على متابعة أي أضرار وقعت ضمن فتره التأمين، والمساعدة في تقييم الأخطار والأضرار داخل الوحدات العقارية.