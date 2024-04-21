"الموارد البشرية والتوطين" تطلق خدمة "اسأل والوزارة تجيب" على منصات التواصل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة "اسأل .. والوزارة تجيب"، على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، لتلقي أسئلة العاملين في القطاع الخاص من العمال وأصحاب العمل، والمهتمين بالتعرف على سوق العمل الإماراتي.

ودعت الوزارة كل من لديه استفسار لطرحه في خانة التعليقات، بتغريدة على منصة "إكس"، وعلى منصة "إنستجرام"، جاء فيها: "إذا كان لديك أي استفسار أو سؤال بخصوص إحدى خدماتنا، أو العمالة المساعدة، أو قانون تنظيم علاقات العمل، أو أي جوانب أخرى متعلقة بنطاق عملنا، شاركنا استفساراتك في التعليقات".

ولقيت "خدمة "اسأل.. والوزارة تجيب"، تجاوباً ملحوظاً من المتابعين الذين تنوعت تعليقاتهم بين الاستفسارات والأسئلة، وكذلك الاقتراحات. ووجهت الوزارة أصحاب الاقتراحات بتقديم بشكل رسمي عن طريق البريد الإلكتروني.

وترسل الوزارة ردود الأسئلة والاستفسارات لكل واحد بمفرده على خاصية "الدردشة"، فيما طالب المتابعون أن تكون ردود الوزارة على استفساراتهم وأسئلتهم ظاهرة للجميع "على العام" حتى يستفيد جميع المتابعون.