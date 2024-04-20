منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في أرملة المرحوم محمد سليم بالسويدا العامري

قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي اليوم السبت واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سلطانة محمد عبدالرحمن أرملة المرحوم محمد سليم بالسويدا العامري، ووالدة كل من حمد وسعيد وحمودة وعبدالله وسليم محمد بالسويدا العامري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.