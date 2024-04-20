حمدان بن محمد: بقيادة وتوجيهات محمد بن راشد وتكامل جهود فريق عمل حكومتها.. دبي ستبقى في أيادٍ أمينة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أنه بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتكامل جهود فرق عمل حكومتها وتكاتف أفراد مجتمعها ستظل دبي في أيادٍ أمينة وستبقى قادرة على تجاوز كافة التحديات في مختلف المواقف وضمن أي ظرف مهما بلغ حجمه ومدى تأثيره.

وقد اعتمد سمو ولي عهد دبي حزمة من المبادرات والتدابير العاجلة التي تم إعدادها في ضوء الاجتماع الذي ترأّسه سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وضم قيادات الجهات المعنية في حكومة دبي قبل أيام لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات منخفض «الهدير» الذي شهدته الدولة مؤخراً، حيث باشرت الفرق الحكومية الميدانية العمل في ضوء توجيهات سموه خلال الاجتماع، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث بدبي، ومن خلال التعاون الوثيق مع الجهود التطوعية المجتمعية، العمل على إيجاد الحلول العاجلة اللازمة وبناءً على دراسة دقيقة للوضع الميداني لمختلف مناطق إمارة دبي المتضررة من الحالة الجوية الاستثنائية.

وقد وجّه سمو ولي عهد دبي بإنشاء لجنة لدراسة جميع طلبات المتضررين من المواطنين وتحديد كيفية معالجتها، مع إعطاء أولوية لصيانه جميع منازل المواطنين المتضررة وإعادة تأهيلها.



كذلك، وجّه سموه دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري بالتنسيق مع جميع شركات التطوير لضمان عودة الحالة الطبيعية لجميع المناطق التابعة للمطورين خلال الأيام القادمة، حيث أكد المطورون العقاريون وشركات إدارة المجمعات السكنية في دبي، التزامهم بتقديم مجموعة من الخدمات للمتضررين بدون أي رسوم إضافية وتشمل: توفير سكن بديل للمتضررين، وتقديم المواد الغذائية للسكان المتضررين في المجمعات السكنية، وتوفير خدمات التعقيم ومكافحة الحشرات، وتوفير خدمات أمنية للأبنية السكنية، والتنسيق من أجل تسهيل إجراءات عودة السكان لوحداتهم العقارية، وتوفير خدمات التنظيف الداخلية، علاوة على متابعة أي أضرار وقعت ضمن فتره التأمين، والمساعدة في تقييم الأخطار والأضرار داخل الوحدات العقارية.

وقد أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كامل الحرص على إحاطة المتضررين من جراء الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة بكل أوجه الرعاية والدعم الممكنين، وقال سموه: «فرقنا تتواجد في الميدان على مدار الساعة، وأتابع بنفسي المستجدات.. حريصون على توفير الرعاية لكل مواطن ومقيم في دبي.. ونفخر بما نراه من مبادرات من أبناء الإمارات والمقيمين.. تلاحم المجتمع نموذجي ومشرّف ويظهر معدنه الأصيل وقيمه النبيلة».

كما وجّه سموه بتشكيل لجنة لرعاية المتضررين من المواطنين برئاسة سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعضوية كل من: هيئة تنمية المجتمع في دبي وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وستكون مهمتها تلقّي جميع الطلبات من المواطنين المتضررين من الأمطار لمعالجتها.

وثمّن سمو ولي عهد دبي جهود دائرة الاقتصاد والسياحة وعملها مع القطاع الخاص والمنشآت الفندقية في دبي لتوفير الغرف للإيواء المؤقت للمتضررين لحين الانتهاء من صيانة منازلهم، ووجّه سموه بتأكيد الاستمرار في توفير الإيواء العاجل لجميع المواطنين أثناء أعمال الصيانة، مؤكداً أن مصلحة المواطن ستبقى الأولوية القصوى لحكومة دبي.

كذلك شمل التوجيه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لمتابعة الحالات الإنسانية بين المقيمين وتوفير الدعم اللازم لها، كذلك توجيه هيئة تنمية المجتمع بدبي لتفعيل منصة «جود» لتلقي مساهمات القطاع الخاص لدعم الحالات الإنسانية في الإمارة.