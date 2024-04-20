سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد مساكن ضاحية السيوح المتأثرة بالأمطار

تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، المساكن المتأثرة من الحالة الجوية التي شهدتها الدولة الثلاثاء الماضي في ضاحية السيوح.

واطلع سموه على الطرق التي تم اتخاذها لسحب وتصريف مياه الأمطار المتجمعة، مشاهداً عمل الآليات التي تحفر أحواضا مؤقتة لسحب وتخزين مياه الأمطار، والتي تستوعب حوالي 615 ألف جالون للحوض الواحد.

وتجول سموه في الأحياء المتأثرة مطلعاً على المنازل التي تتجمع حولها المياه، ومستمعاً إلى خطط فرق الطوارئ والأزمات حول عملية سحب المياه وتأمين المنطقة وأبرز الحلول التي تم وضعها من الجهات المختصة لتقليل آثار الحالة الجوية.

كما تعرف سموه على الآلية التي تم تطبيقها لإيواء سكان المنطقة من المتأثرين بمياه الأمطار، والبالغ عددهم 334 فردا، حيث تم توفير غرف فندقية لهم إلى حين الانتهاء من سحب المياه المتجمعة حول مساكنهم.

وأشاد سموه بدور فرق العمل التي تقوم بدورها بشكل مكثف ودؤوب، مثمنا جهود المتطوعين الذين التقاهم، ومشيدا بتجاوبهم السريع لمساعدة القائمين على العمل ونقل المتأثرين من بيوتهم لمناطق التجمع المخصصة في المنطقة.

وكان سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي قد أجرى، الجمعة، زيارة تفقدية لمدينة كلباء والمناطق المتضررة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال المنخفض الجوي، والتي تعتبر ثاني أكثر مناطق الدولة من حيث غزارة الأمطار.

وتابع سموه الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في مدينة كلباء من أجل عودة الحياة لطبيعتها وفتح الطرق الرئيسة والأحياء السكنية في مختلف نواحي المدينة، خاصة التي شهدت تجمعات كبيرة لمياه الأمطار ودخولها إلى الأحياء السكانية.