"مطارات دبي" توزع 73 ألف عبوة من الوجبات الخفيفة والمياه على المسافرين

قام فريق من الموظفين الأرضيين في مطارات دبي والمتطوعين على مدار الساعة لتوصيل أكثر من 73000 عبوة من الوجبات الخفيفة والمياه، لإضفاء بعض الراحة على المسافرين. وأفادت مطارات دبي في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، بأن الحدث المناخي غير المسبوق الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً والاضطرابات التشغيلية التي سببتها في مطار دبي شكلت تحدياً كبيراً للجميع، لكنه كان أكثر تحدياً لضيوفها الذين اضطروا إلى قضاء وقت أطول بكثير مما توقعوا في صالات المغادرة والوصول.

ووجهت الشكر للمسافرين على صبرهم وتفهمهم مع تعافي عملياتها، مؤكدة أن رفاهية المسافرين تبقى الأولوية الأولى