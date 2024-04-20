رئيس مجلس الوزراء القطري يستقبل طحنون بن زايد

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة اليوم .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الذي يزور الدوحة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.