الحبتور يدعم المتضررين من المنخفض الجوي

أعلن مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، إطلاق مبادرتين لدعم المجتمع المحلي عقب الظروف المناخية التي شهدتها الدولة، في استجابة سريعة لدعم جهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وأفادت المجموعة بأنها خصصت 17 مليون درهم لتصليح الأضرار التي لحقت بمنازل الأسر الإماراتية، جراء المنخفض الجوي الأخير، إضافة إلى توفير غرف فندقية في فنادق المجموعة لإيواء العائلات المتضررة.

كما تعاونت المجموعة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لاستضافة حفلات الزفاف لأهالي منطقة الليسيلي ضمن برنامج «أعراس دبي» في فندق «حبتور غراند» بمنطقة جميرا، حيث يأتي هذا التعاون لتفادي تأجيل أي حفل مقرر بسبب الآثار التي خلفتها الأحوال الجوية الأخيرة. وأعرب خلف الحبتور عن تضامنه مع العائلات المتأثرة، مؤكداً أن الهدف من تلك الجهود هو «ضمان الأمان والاستقرار لكل عائلة تأثرت بالظروف الطارئة، وأن تتمكن من استعادة حياتها بأسرع ما يمكن».

وقال: «نقف ضمن إمكانياتنا المتواضعة جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية، لمواجهة التحديات التي تفرضها الطبيعة، وتعزيز روح التعاون والتكافل التي تُعد من القيم الأساسية لمجتمع دولة الإمارات». يذكر أن مبادرة خلف الحبتور في يوليو 2022، التي قدم خلالها 300 غرفة فندقية لإيواء الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية، تمثّل جزءاً من سلسلة التدابير المستمرة التي تبنّتها المجموعة لمساعدة المتأثرين في الإمارات.