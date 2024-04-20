«إعمار» تتعهد بترميم العقارات المتضررة من الأمطار في مجمعاتها

أعلنت شركة إعمار العقارية عن مبادرة لترميم جميع المساكن ضمن مجتمعاتها السكنية التي تأثرت بالأحوال الجوية الأخيرة في دبي، دون تحميل السكان أي تكاليف.

وقال محمد العبار: «ملتزمون تماماً برفاه وسلامة جميع سكاننا وأصحاب المصلحة. وإزاء التحديات التي فرضتها الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام القليلة الماضية، ستتولى (إعمار) إصلاح جميع العقارات ضمن مجمعاتنا السكنية التي تضررت جرّاء الأمطار الأخيرة على نفقتها الخاصة، لضمان عودة سكاننا إلى حياتهم اليومية بأسرع وقت ممكن وبأمان».

وأضاف العبّار: «تتعهد (إعمار) بتقديم كل الدعم الممكن في مثل هذه الحالات، بما في ذلك إصلاح منازل عملائنا بالكامل». وبموجب المبادرة، ستقوم شركة إعمار العقارية بتغطية جميع تكاليف إصلاح المنازل في مجمّعاتها، والتي أصابتها أضرار ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام الأخيرة، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل السكان والمستثمرين.

وتقوم فرق «إعمار» المتخصصة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وبدأت في تقييم وترميم الممتلكات المتضررة، علماً بأن هذه الخدمة متاحة لجميع المنازل، سواء القديمة أو الجديدة، والتي أبلغت في الأيام القليلة الماضية عن أضرار مباشرة، نتيجة هطول الأمطار من خلال التسجيل في مركز خدمة العملاء في «إعمار».