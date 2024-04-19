رئيس أوزبكستان يستقبل سهيل المزروعي .. ويؤكد قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة مع الإمارات

استقبل فخامة شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة لأوزبكستان، وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد مطر القمزي سفير الدولة لدى طشقند.

وفي بداية اللقاء، نقل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، كما أعرب الجانبان عن قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين.

وترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفدا إماراتيا رفيع المستوى إلى جمهورية أوزبكستان الصديقة، حيث عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسؤولين لاستكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات لرفع مستوى العلاقات بما يعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين.

وعقد معالي سهيل المزروعي، اجتماعات رفيعة المستوى مع كل من معالي بختيار سعيدوف وزير الخارجية، ومعالي لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف وزير الطاقة، ومعالي الهام محكموف وزير النقل، وعدد من المسؤولين في الحكومة الأوزبكية، حيث تؤكد هذه الاجتماعات التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون المتبادل المستمر بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان بما يتماشى مع رؤيتهما المشتركة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

كما اجتمع معالي سهيل المزروعي والوفد المرافق له وبحضور سعادة الدكتور سعيد مطر القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، مع معالي جمشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء.

وأكد معالي سهيل المزروعي، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل إضافة إلى اهتمام شركة طاقة بالاستثمار في جمهورية أوزباكستان بمشاريع الطاقة المتجددة.

ضم وفد الدولة كبار المسؤولين الذين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الاقتصاد وعدد من الجهات والشركات التي تضم كلا من مجموعة موانيء أبوظبي، والاتحاد للقطارات، وشركة مبادلة للتنمية، وشركة ايدج، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، وشركة مصدر، وشركة متيتو، وشركة GCC للخدمات، ومجموعة تدوير، وغيرها من الشركات الوطنية الرائدة.