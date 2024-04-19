لا يتوقف في 3 محطات.. "طرق دبي" تعلن آخر التحديثات بشأن الخط الأحمر للمترو

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتوفر خدمة ‎مترو دبي على الخط الأحمر (في الاتجاهين): من محطة سنتربوينت إلى محطة اكسبو 2020 دون التوقف في محطات أون باسيف واكويتي والمشرق.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الهيئة انتظام حركة المترو في غالبية المحطات بعد انتهاء إجراءات الصيانة نتيجة التأثر بالمنخفض الجوي الأخير.

وأكدت الهيئة عودة خدمة مترو دبي على الخط الأحمر في محطات أبراج الإمارات وبرج خليفة/ دبي مول، والمركز المالي، والخليج التجاري، فيما يجري العمل على إعادة الخدمة تدريجيا في باقي المحطات.

أما الخط الأخضر، فأوضحت الهيئة أنه يعمل من محطة اتصالات إلى محطة أبو هيل، ومن محطة محطة الخور إلى محطة الراس.

وأكدت الهيئة عودة خدمات مركبات الأجرة والحافلات العامة لوضعها السابق، حيث يجري العمل حالياً لتلافي أي معوقات، مقدرة استيعاب سكان دبي للظروف الجوية التي تعرضت لها الإمارة.