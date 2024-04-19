«تنمية المجتمع» تقدّم الدعم للمتضررين من آثار المنخفض الجوي

تواصلت وزارة تنمية المجتمع مع مجموعة كبيرة من كبار المواطنين في مختلف إمارات ومناطق الدولة، خصوصاً القاطنين في المنطقة الشرقية، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالتأكد من سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم، وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتقديم سبل الدعم لجميع الأسر المتضررة من آثار المنخفض الجوي والأمطار التي شهدتها مختلف إمارات الدولة، أخيراً.

ويأتي تواصل الوزارة، خلال الأيام الماضية، مع كبار المواطنين ضمن مبادرة «نحن أهلكم»، عبر مكالمات هاتفية أجراها عدد من موظفيها، للاطمئنان على صحتهم، والتعرف إلى احتياجاتهم ومتابعة أوضاعهم، والتأكد من عدم مواجهتهم أي تحديات حرجة خلال تنقلهم في مناطق سكنهم تستدعي تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق لتوفير الدعم اللازم وتذليل تحديات الآثار الناتجة عن الظروف المناخية التي شهدتها الدولة.

وتعتبر مبادرة «نحن أهلكم» واحدة من التجارب الاجتماعية الرائدة والمتميزة، التي تهدف إلى تقديم الدعم وتحقيق التواصل الإيجابي مع كبار المواطنين، انطلاقاً من العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وفي إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه الوزارة تجاه هذه الشريحة المهمة في المجتمع لمتابعة شؤونهم، كما تأتي تماشياً مع بنود قانون حقوق كبار المواطنين، ومستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي ارتكزت على محاور أساسية تضمنت الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، وجودة الحياة المستقبلية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة.

وانطلقت مبادرة «نحن أهلكم» في عام 2019، كمبادرة مجتمعية تفاعلية تحث جميع أفراد المجتمع، وموظفي القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المتطوعين المسجلين عبر المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات»، للتواصل مع كبار المواطنين من خلال الزيارات المنزلية، والمقيمين منهم في دور الرعاية المنتشرة في الدولة، فيما تم إطلاق «نحن أهلكم - الهاتفية» عن بُعد، في أبريل عام 2020، وجاءت في إطار التواصل، وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم، خلال فترة الحجر المنزلي وجائحة «كورونا»، للاطمئنان على صحتهم النفسية والاجتماعية، والاطلاع على احتياجاتهم المنزلية عبر الهاتف أو التطبيقات المرئية.

يشار إلى أن عدد المكالمات الهاتفية عبر المبادرة منذ إطلاقها بلغ أكثر من 10 آلاف مكالمة حتى الربع الأول من العام الجاري.

تلاحم

تؤكد مبادرة «نحن أهلكم» تلاحم أفراد المجتمع مع كبار المواطنين وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن تحقيق التواصل المستدام والإيجابي معهم في إمارات ومناطق الدولة كافة، سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو الزيارات المباشرة.